Pedeapsa dura in tenisul mondial: Un jucator a fost suspendat pentru 8 ani

El va plati si o amenda in valoare de 125 de mii de dolari, dupa ce a fost gasit vinovat de coruptie in tenis.Saez, aflat in acest moment pe locul 1.082 in clasamentul ATP , a avut mai multe partide suspecte in ultimii ani.In momentul in care a fost chestionat pe aceasta tema, Saez a refuzat sa coopereze cu organismul care ancheteaza meciurile suspecte din tenis.El nu a dorit sa puna la dispozitie telefonul mobil si astfel a fost suspendat.Pe masura ce ancheta a avansat, el a recunoscut ca a fost abordat pentru a truca meciuri, dar nu a informat si autoritatile, asa cum prevede regulamentul.C.S.