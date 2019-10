Performanta impresionanta pentru o tenismena romana: A castigat ambele titluri la Telavi

Ziare.

Simion (23 ani, 519 WTA), principala favorita, a invins-o in finala de simplu pe Anna Sivkova (Cehia), cap de serie numarul doi, cu 6-2, 6-3.Oana Simion si-a luat astfel revansa dupa ce Sivkova o invinsese anul acesta la Frydek Mistek (Cehia, 25.000 dolari), cu 7-6 (9), 4-6, 6-1, in primul tur.Simion a trecut in primul tur de rusoaica Olga Lesnikova, cu 6-0, 6-0, in optimi a invins o alta rusoaica, Anastasia Zolotareva, cu 6-4, 6-1, in sferturi s-a impus in fata Dariei Kudasova (Rusia), cap de serie numarul opt, cu 6-3, 6-1, iar in semifinale a castigat in fata unei alte reprezentante a Rusiei, Taisia Paskaleva, cu 6-2, 3-6, 7-5.La dublu, Simion a facut pereche chiar cu Sivkova, cele doua fiind favoritele numarul doi. In primul tur s-au impus cu 6-3, 7-6 (5) in fata perechii ruse Taisia Paskaleva/Anastasia Zolotareva, in sferturi au trecut de cuplul Daria Krasnova (Rusia)/Tatiana Sasnovskaia (Belarus), cu 6-2, 7-6 (7), in semifinale au dispus de perechea Daria Astahova (Rusia)/Darja Semenistaja (Letonia), cu 7-5, 5-7, 10-4, iar in finala au invins principalele favorite, Ekaterina Dmitricenko (Kazahstan)/Ana Ureke (Rusia), cu 6-1, 6-0.Simion a ajuns la 7 titluri ITF in proba de simplu, dintre care doua anul acesta, si la 22 la dublu, doua in 2019.