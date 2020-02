Performanta remarcabila: Doua tenismene romane isi vor disputa finala unui turneu ITF

Ziare.

Tig (25 ani, 105 WTA), principala favorita, a castigat clar in fata britanicei Jodie Anna Burrage (20 ani, 280 WTA), cu 6-1, 6-1, in doar 66 de minute.Irina Fetecau (23 ani, 347 WTA) a invins-o fara probleme pe poloneza Katarzyna Kawa (27 ani, 127 WTA), a treia favorita, cu 6-4, 6-3, intr-o ora si 29 de minute.Tig si Fetecau au mai fost adversare in doua randuri, in 2014, cand Tig se impunea cu 6-0, 6-2 in optimile turneului futures de la Galati, si in 2019, cand tot Patricia a castigat in optimile turneului ITF de la Sevilla (25.000 dolari), cu 6-2, 6-4.