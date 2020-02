Performanta uriasa izbutita de Cori Gauff

Ziare.

Americanca in varsta de 15 ani si 9 luni a urcat doua pozitii si in ierarhia din saptamana aceasta ocupa locul 49.1.082 de puncte a strans Cori "Coco" Gauff in ultimele 12 luni.La doar 15 ani, Cori Gauff a ajuns pana in sferturi la US Open, iar la Linz a castigat primul turneu WTA din cariera.803.530 de dolari a castigat Cori Gauff din tenis pana in prezent.I.G.