Petra Kvitova dezvaluie clipele nemaintalnite pe terenul de tenis traite la Doha: Simteam ca imi explodeaza capul

Ziare.

com

La conferinta de presa de dupa finala de la Doha, Kvitova a afirmat ca va parasi cu siguranta turneul avand in memorie ce s-a intamplat la meciul din sferturile de finala cu Ons Jabeur.La aceasta partida, fanii tunisieni ai lui Ons Jabeur au fost extrem de galagiosi si sportiva a avut probleme."Dupa ce am intalnit-o pe Ons Jabeur saptamana aceasta am inceput sa imi dau seama cum se simt jucatorii de fotbal. Atat de galagiosi au fost fanii ei! Este foarte dificil. Am experienta din Fed Cup , dar nu se compara. A fost mult mai dificil.Au fost foarte galagiosi. In timpul pauzelor dintre game-uri simteam ca imi explodeaza capul! Incercam sa-mi pun prosopul pe cap si sa-mi astup urechile doar ca sa nu-i aud", a spus Kvitova intr-o conferinta de presa.Petra Kvitova a invins-o cu greu pe Ons Jabeur, iar sambata a disputat finala de la Doha, fiind invinsa de Arina Sabalenka.C.S.