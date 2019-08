Petra Kvitova s-a retras de la Rogers Cup: Iata cum arata lista actualizata a favoritelor

Ziare.

Tenismena din Cehia nu e inca refacuta dupa o accidentare si a preferat sa nu forteze."Sunt atat de dezamagita sa anunt ca ma retrag de la Rogers Cup. Accidentarea la antebrat continua sa-mi creeze probleme asa ca, la recomandarea echipei mele medicale, am decis sa nu fac deplasarea in Canada", a anuntat Petra Kvitova.Locul cehoaicei pe tabloul principal va fi luat de Venus Williams.1. Ashleigh Barty2. Naomi Osaka3. Karolina Pliskova4. Simona Halep5. Kiki Bertens6. Elina Svitolina7. Sloane Stephens8. Serena Williams9. Aryna Sabalenka10. Anastasija Sevastova11. Belinda Bencic12. Angelique Kerber13. Johanna Konta14. Madison Keys15. Caroline Wozniacki16. Anett KontaveitTragerea la sorti a meciurile de pe tabloul principal al Rogers Cup 2019 e programata in aceasta noapte.Anul trecut, turneul a fost castigat de Simona Halep, dupa o finala cu Sloane Stephens.I.G.