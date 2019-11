Pique promite ca va imbunatati Cupa Davis

Ziare.

com

"Cred ca multe persoane nu stiau la ceea ce sa se astepte si nici cu ce va semana competitia in noul sau format, au preferat sa astepte si sa vada. Este adevarat ca anumite terenuri nu au fost pline (in realitate doar Spaniei a avut tribunele pline la cele cinci meciuri ale sale, din totalul de 25 - n.red.). Insa am vazut, de asemenea, suporteri care au venit din Kazahstan, Olanda, Belgia. Toate tarile au venit aici cu suporteri si vom face totul ca anul viitor sa vina si mai multi", a declarat Pique.El a promis, totodata, ca va rezolva si problema desfasurarii meciurilor pana la ore tarzii, uneori pana la 4:00 dimineata, cum a fost cazul intalnirii Italia - SUA din faza grupelor."Am avut aceasta problema legata de orar in acest an si este o chestiune care ne preocupa pentru anul viitor, dar ea va fi rezolvata, prin utilizarea unui al patrulea teren. Stiam ca meciurile se vor termina tarziu, insa este evident ca ora 4:00 dimineata este foarte tarziu. In acea zi, toate meciurile au fost foarte lungi. Insa trebuie sa fim mai creativi pe viitor si cred ca nu va fi o mare problema.Vom evalua ceea ce s-a petrecut in acest an, ii vom asculta pe toti actionarii. Avem sentimentul ca a fost un inceput fantastic si o excelenta baza de plecare. Exista mereu imbunatatiri de adus si le vom face", a adaugat Pique.Referindu-se la calendarul foarte incarcat din circuitul ATP si la dorinta jucatorilor de top de a exista o singura competitie rezervata echipelor nationale, fundasul Barcelonei a afirmat."Dorim sa discutam cu ATP pentru a organiza o competitie unica, un super-eveniment pe durata a doua saptamani, pentru care va trebui sa gasim cel mai bun loc posibil in calendar. Saptamana aceasta, Novak Djokovic si Rafael Nadal au spus ca vor acelasi lucru: un singur eveniment, care sa aiba loc, daca este posibil, in luna septembrie. Este ceea ce noi dorim sa negociem cu ATP si sper ca in urmatoarele luni sa putem anunta ceva pe aceasta tema.""Una dintre marile probleme ale tenisului este calendarul sau. Totodata, exista o traditie a tenisului si a fost foarte frumos sa vedem ca 87 de tenismeni au venit sa participe la aceasta faza finala a Cupei Davis, dovedind astfel sprijinul jucatorilor fata de aceasta competitie. Cupa Davis are o istorie veche de 119 ani si un loc foarte important in calendarul tenisului. Insa noi (ITF) nu controlam decat Cupa Davis. Vom discuta cu celelalte instante ale tenisului, dar nu putem face nicio promisiune legata de alte evenimente", a spus la randul sau presedintele ITF.Gerard Pique a comentat si absenta elvetianului Roger Federer , care a preferat sa efectueze un turneu demonstrativ in America Latina in locul unei participari la Cupa Davis."Dupa ce ITF a adoptat noul format al Cupei Davis, am incercat sa discutam cu el. Am vorbit de foarte multe ori cu agentul sau, care mi-a spus, la un moment dat, ca ar fi bine sa-l invit pe Roger. Este ceea ce am si facut, i-am trimis o invitatie oficiala, prin intermediul agentului sau. Insa, imediat dupa aceea, ei si-au schimbat complet discursul si asta a fost tot. A preferat sa nu joace in Cupa Davis. Insa e OK, el este un jucator urias, a fost idolul meu in tenis inca de cand eram mic. Din multe motive, unele pe care le cunosc, altele poate ca nu le cunosc, nu a fost prezent aici. El are Laver Cup, este copilul sau, competitia sa pe care vrea sa o protejeze si sa o dezvolte la maximum, ceea ce pot sa inteleg. Insa nu putem compara totusi cele doua evenimente".