Presa americana anunta cine e tenismena mai putin cunoscuta care va face furori in 2020

Ziare.

com

Alegerea specialistilor de la postul Tennis Channel este Dayana Yastremska, o sportiva in varsta de 19 ani.Despre ea, americanii spun ca va fi revelatia anului 2020 in tenisul feminin."Chiar daca nu a ajuns departe la turneele de Grand Slam pana acum, este doar o chestiune de timp. Ucraineanca a castigat deja trei titluri, ataca fara frica si e capabila sa creeze lovituri castigatoare de pe linia de fund", au comentat americanii.La doar 19 ani, Yastremska ocupa deja locul 22 in clasamentul WTA Din aceasta iarna, ea este pregatita de renumitul antrenor Sascha Bajin.C.S.