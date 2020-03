Presa din Italia a publicat un top surprinzator al celor mai bune tenismene din 2020

Ziare.

In ierarhia publicata de SuperTennis, primul loc este ocupat de campioana de la Australian Open 2020, Sofia Kenin.Pe locul doi o regasim pe Garbine Muguruza , finalista de la Australian Open, care a castigat 16 din cele 21 de meciuri disputate in 2020.Apoi, pe trei se afla Elena Rybakina, sportiva in varsta de 21 de ani care a disputat patru finale din cele 6 turnee la care a participat.De la locul trei in jos apar surprizele, intrucat jurnalistii italieni au ales sa o plaseze pe Leylah Annie Fernandez, o sportiva de pe locul 118 WTA , care a castigat turneul de la Acapulco.Pe locul 5 se afla Ons Jabeur, sportiva de pe locul 39 WTA, care a ajuns in sferturile de finala de la Australian Open.C.S.