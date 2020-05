Presa din SUA prezinta jucatoarea care va domina tenisul feminin in anii urmatori

Ziare.

com

Publicatia americana Lob and Smash mizeaza totul pe Coco Gauff.Jucatoarea in varsta de 16 ani care a ajuns de doua ori in optimile de finala ale unor turnee de Grand Slam si a patruns in primele 50 de jucatoare ale lumii la doar 15 ani e vazuta mult mai matura decat o arata anii."Mentalitatea lui Gauff pe teren e incredibila pentru varsta ei si rivalizeaza chiar cu cea a unor jucatoare de top din WTA", scrie publicatia in cauza.Coco Gauff are deja un turneu castigat in circuitul WTA, dupa ce in luna octombrie a anului trecut s-a impus la Linz (Austria).La masculin, jucatorii care vor domina tenisul in anii ce urmeaza sunt Dominic Thiem si Stefanos Tsitsipas, potrivit sursei citate.I.G.