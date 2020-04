Presedintele ATP, despre ideea sustinuta si de Simona Halep

Ziare.

"Sportul nostru are o mare oportunitate in fata daca ne putem uni si colabora. O unificare ar fi cea mai buna cale pentru a ne maximiza potentialul", a afirmat Gaudenzi, conform editiei tiparite a cotidianului The New York Times.In urma cu o zi, Simona Halep a reactionat aproape imediat la propunerea facuta miercuri de Roger Federer Tenismena noastra se declara pentru o fuziune intre WTA si ATP."Nu esti singurul care se gandeste la asa ceva", a scris Simona pe Twitter 1972 e anul in care a fost infiintata Asociatia de Tenis Profesionist (ATP).De partea cealalta, Asociatia de Tenis Feminin (WTA) a fost infiintata in 1973 de Billie Jean King.C.S.