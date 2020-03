Presedintele Federatiei australiene de tenis face un anunt ingrijorator

Ziare.

"Parerea mea personala este ca va fi extrem de dificil sa reluam competitiile in acest an. In turnee se calatoreste in jurul lumii si nu cred ca acum ne putem gandi la asa ceva. Cred ca vor putea fi reluate competitiile sportive interne, dar disciplinele care se bazeaza exclusiv pe deplasari internationale, asa cum este tenisul, greu de crezut ca vor reporni", a mentionat Tiley, conform Reuters.Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, este deocamdata singurul din acest an desfasurat la data planificata (20 ianuarie - 2 februarie) fiind castigat, la individual, de americanca Sofia Kenin (feminin) si sarbul Novak Djokovic (masculin).Circuitele profesioniste de tenis au anuntat, la jumatatea lunii martie, intr-un comunicat comun, suspendarea turneelor ATP, WTA, Challenger si ITF pana la data de 7 iunie, din cauza pandemiei de coronavirus."Dupa o analiza atenta, din cauza pandemiei de COVID-19, toate turneele ATP si WTA din sezonul de primavara pe zgura nu vor avea loc conform programului. Aici sunt incluse turneele ATP/WTA de la Madrid si Roma, pe langa turneele WTA de la Strasbourg si Rabat, si cele ATP de la Munchen, Estoril, Geneva si Lyon", se arata in comunicat."Sezonul profesionist de tenis este acum suspendat pana in data de 7 iunie, inclusiv ATP Challenger Tour si ITF World Tennis Tour. In acest moment, turneele programate dupa 8 iunie ar putea avea loc conform calendarului", anuntau organizatiile amintite.Comunicatul preciza ca in paralel, clasamentele ATP si WTA vor fi inghetate in aceasta perioada, pana la noi ordine.Marti, presedintele turneului de tenis de la Madrid (Mutua Open), Gerard Tsobanian, spunea ca este necesar sa se decida daca in acest an va mai avea loc vreo competitie si sa se stabileasca daca punctele distribuite pana acum sunt anulate."Trebuie fixat un termen limita pana la care ATP si WTA ar putea merge inainte de a declara un an competitional anulat. Il stergem din calendar si incepem din nou. Ceea ce ar trebui facut este sa oprim totul la data de 31 decembrie 2019 si sa reluam anul competitional incepand cu 1 ianuarie 2021. Atunci nu ar mai exista puncte care sa fie distribuite", afirma Tsobanian intr-un interviu publicat marti de L'Equipe.El a opinat ca in cazul in care si turneul de la Wimbledon (29 iunie-12 iulie) va fi anulat, atunci acesta ar fi reperul care ar indica faptul ca anul nu mai poate fi continuat."Acolo este templul tenisului, este de neatins. Daca si acest turneu este anulat, va insemna ca nimic nu mai este sigur", a spus Tsobanian.Mutua Madrid Open, turneu patronat de Ion Tiriac, se desfasoara in mod normal la inceputul lunii mai.Saptamana trecuta, organizatorii turneului de tenis de la Wimbledon, singurul dintre cele patru de Mare Slem ale sezonului care se disputa pe iarba, au anuntat ca vor studia "toate scenariile, inclusiv amanarea sau anularea", din cauza pandemiei de coronavirus, urmand sa aiba miercuri o "reuniune de urgenta".Turneul de la Wimbledon ar trebui sa se desfasoare, conform calendarului actual, intre 29 iunie si 12 iulie, iar pregatirile ar urma sa debuteze "la sfarsitul lunii aprilie", conform organizatorilor. Simona Halep este campioana en titre la Wimbledon.In urma cu doua saptamani, organizatorii turneului de la Roland Garros, prevazut intre 24 mai si 7 iunie, au anuntat spre surpriza generala reprogramarea sa in toamna, intre 20 septembrie si 4 octombrie.