Presedintele WTA anunta cand vom vedea din nou tenis: Jucatoarele trebuie sa castige bani, nu sa stea acasa

Simon spune ca WTA nu va mai anula niciun turneu in perioada urmatoare, fiind increzator ca pandemia de coronavirus va trece pana in luna mai."Nu avem de gand sa ne grabim sa anulam prea multe turnee. Vreau sa pastrez in calendar cat mai multe turnee posibile. Avem nevoie de jucatoare care sa joace si sa castige bani decat sa stea acasa. Ok, exista un pericol, dar e suficient timp pana la Roland Garros. Pana atunci totul va fi la normal", a spus Steve Simon pentru editia tiparita a cotidianului New York Times.In ultimele zile au fost anulate mai multe turnee de tenis, cele mai importante din circuitul feminin fiind cele de la Indian Wells, Miami si Charleston.Daca lucrurile vor reveni la normal, circuitul WTA s-ar putea relua la inceputul lunii mai, cu turneul de la Roma.Totusi, sansele ca acest lucru sa se intample sunt destul de mici. De altfel, tinand de situatia din Italia si Spania, este de asteptat ca si turneele de la Roma si Madrid sa fie amanate.Si in Franta situatia este grava, astfel ca Roland Garros 2020 este si el in pericol.C.S.