Presedintele WTA lanseaza un avertisment ingrijorator

Simon a mentionat ca WTA este pregatita sa anunte o noua amanare, in conditiile in care situatia nu pare ca se va rezolva prea curand."Monitorizam situatia si primim informatii de la doctori si autoritati. Asociatia noastra este unica deoarece are evenimente pe tot globul. Astfel, restrictiile de calatorie ar afecta profund viata jucatoarelor.Acum speram sa reluam turneele pe 8 iunie, dar trebuie sa fim realisti. O pauza fortata ar putea fi prelungita. Speram sa incepem in iunie, dar, daca nu se va intampla, o vom face in august, in SUA", a spus Simon pentru Tennis Channel.Cel mai probabil, saptamana viitoare va fi anuntata si amanarea sau anularea turneului de la Wimbledon C.S.