Prima mare surpriza a anului in tenisul feminin

Kristina Mladenovici (39 WTA ) a fost eliminata inca din primul tur al calificarilor de la Brisbane de o jucatoare aflata in afara top 100 WTA, Liudmila Samsonova (129).Rusoaica s-a impus fara emotiti in doua seturi, scor 6-1, 6-4, si a eliminat-o pe fosta ocupanta a locului 10 WTA.Aflata in revenire de forma, Mladenovici era favorita numarul 2 din calificarile de la Brisbane, dar a pararsit complet neasteptat competitia.In schimb, Samsonova, care nu s-a remarcat cu rezultate notabile in tenisul feminin pana acum, a obtinut cea mai importanta victorie a carierei.C.S.