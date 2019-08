Prima surpriza de la Rogers Cup: Iata ce favorita a fost eliminata in primul tur

Ziare.

com

Britanica Johanna Konta, favorita numarul 13 de la Rogers Cup, a fost eliminata in primul meci de tanara Dayana Yastremska din Ucraina.Yastremska s-a impus fara emotii in doua seturi, scor 6-3, 6-2, dupa un meci ce a durat putin peste o ora.Johanna Konta ocupa locul 8 in clasamentul pentru Turneul Campioanelor si este una dintre cele mai in forma jucatoare din acest an.In schimb, Yastremska se va duela in turul doi cu invingatoarea dintre Vika Azarenka si Camila Giorgi.C.S.