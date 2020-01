Prima surpriza din noul sezon 2020 al tenisului mondial. Castigatorul Turneului Campionilor pierde la un tanar de 20 de ani in ATP Cup

Ziare.

Acolo a avut loc si o prima mare surpriza, castigatorul de acum 2 luni de la Turneul Campionilor, grecul Stefanos Tsisipas, fiind invins de un tanar de doar 20 de ani.Locul 6 mondial, Tsisipas a fost invins de Denis Shapovalov din Canada (15 mondial ATP), scor 6-7, 6-7, dupa un meci foarte strans, incheiat in doua ore si 5 minute.Era deja meciul doi din partida Grecia - Canada de la ATP Cup, meci castigat de canadieni deja, care au 2-0, dupa ce in prima partida Auger-Alliasime trecuse de mult mai putin cunoscutul Pervolarakis, scor 6-1, 6-3.Va mai avea loc meciul de dublu, dar acesta nu va mai conta pentru rezultatul final.Grecia si Canada fac parte din grupa F de la ATP Cup din Australia, o grupa din care mai fac parte tara gazda Australia si Germania.Tot vineri, Belgia a dispus deja de Moldova, avand 2-0 dupa meciurile de simplu, partida care face parte din grupa C, in timp ce SUA conduce Norvegia la aceasta ora cu 1-0, un joc pe care il regasim in tintarul grupei D.ATP Cup 2020 este prima editie a competitiei masculine de tenis pe echipe, o competitie care se doreste o concurenta pentru Davis Cup initiata de ITF si cumparata de fundasul Barcelonei Pique, competitie care seamana mult cu ATP Cup si care a avut prima editie deja in noiembrie, castigata de Spania lui Nadal la Madrid.Concursul de la Antipozi reuneste 24 de echipe repartizate in sase grupe, care vor juca la Sydney, Perth si Brisbane dupa sistemul fiecare cu fiecare. Primele sase clasate si primele doua echipe de pe locul doi avanseaza in sferturile de finala.Marea favorita se anunta Spania, actuala campioana a Cupei Davis, singura echipa care conteaza pe doi jucatori din Top 10 (Rafa Nadal si Roberto Bautista Agut).