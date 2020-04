Primele tenismene de top care au inceput pregatirea pentru reluarea sezonului

Ziare.

Cele doua jucatoare au profitat de faptul ca in Cehia anumite restrictii au fost ridicate Astfel, de saptamana trecuta se poate face sport in cadru individual.Cele doua vor sa fie in forma maxima atunci cand sezonul competitional va fi reluat.Deocamdata nu se stie cand se va intampla acest lucru. In tenisul feminin s-au anulat toate turneele pana pe 13 iulie, dar si Rogers Cup, competitie programata in august.Cel mai probabil, sezonul s-ar putea relua spre finalul lunii august, cand este programat US Open.C.S.