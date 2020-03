Primul tenismen care are coronavirus risca sa ajunga la inchisoare

Ziare.

Politia din statul brazilian Parana a anuntat ca a inceput o ancheta dupa ce au aparut informatii conform carora Seyboth a parasit carantina inainte sa primeasca rezultatul. Olimpiadatododia noteaza ca politistii brazilieni au primit numeroase reclamatii conform carora Thiago Seyboth ar fi fost vazut pe strazile din Marechal Candido Rondon zilele trecute.Daca va fi gasit vinovat, el risca o pedeapsa cu inchisoarea de la o luna la un an.In urma cu trei zile, brazilianul de pe locul 114 ATP anunta ca a fost diagnosticat pozitiv."Vreau sa va anunt ca am contractat COVID-19, dar m-am autoizolat in ultimele saptamani. De asemenea, am avut grija de mine si am urmat instructiunile medicilor", a anuntat Thiago Seyboth Wild.Thiago Seyboth Wild are un turneu ATP castigat in cariera, chiar luna aceasta, Openul din Chile.C.S.