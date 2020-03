Ziare.

com

Tenismenul in varsta de 20 de ani, aflat pe locul 114 in clasamentul ATP, a facut anuntul printr-un video publicat pe retelele de socializare."Vreau sa va anunt ca am contractat COVID-19, dar m-am autoizolat in ultimele saptamani. De asemenea, am avut grija de mine si am urmat instructiunile medicilor", a anuntat Thiago Seyboth Wild.Brazilianul devine astfel primul tenismen profesionist diagnosticat cu coronavirus.Thiago Seyboth Wild are un turneu ATP castigat in cariera, chiar luna aceasta, Openul din Chile.Reamintim ca turneele de tenis au fost suspendate pana pe 7 iunie din cauza COVID-19.I.G.