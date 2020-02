Probleme pentru campioana de la Australian Open: "E frustrant"

Ziare.

Tanara tenismena americana spune ca nu se ridica la nivelul la care ar vrea sa fie."E chiar frustrant! Bineinteles ca venind dupa Melbourne, unde am jucat cel mai bun tenis din cariera, am ajuns sa nu fiu la nivelul la care imi doresc", a spus Sofia Kenin dupa infrangerea de la Doha In turul doi de la Doha, Sofia Kenin a fost invinsa de Dayana Yastremska, cu 3-6, 6-7 (4).Saptamana trecuta, la Dubai, Sofia Kenin a fost invinsa de Elena Rybakina.I.G.