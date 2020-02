Probleme pentru Elena Rybakina dupa forma impresionanta aratata in acest an

Ziare.

Jucatoarea din Kazahstan a acuzat o accidentare la picior si nu va juca in meciul programat pentru astazi cu Ashleigh Barty, in optimile de finala ale turneului din Qatar."Imi cer scuze dar trebuie sa ma retrag. Am suferit o mica accidentare la picior si nu vreau sa risc. Ma voi intoarce cu siguranta aici la anul", a anuntat Rybakina.4 finale a disputat Elena Rybakina in primele saptamani ale acestui an!Dintre cele 4 finale, Rybakina a castigat doar una.17 e locul pe care Rybakina se afla in clasamentul WTA.I.G.