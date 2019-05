Programul de duminica de la Roland Garros: Iata ce meciuri tari vom avea la Paris

Ziare.

com

Astfel, pe tabloul feminin vor intra in concurs a doua favorita, Karolina Pliskova , cea care o va infrunta pe arena centrala pe Madison Brengle, si a cincea favorita, Angie Kerber, aceasta din urma duelandu-se cu rusoaica Anastasia Potapova.Derbiul zilei va fi intalnirea dintre veterana Venus Williams si ucraineanca Elina Svitolina, cap de serie numarul 9 la aceasta editie.Pe tabloul masculin capul de afis este tinut de intalnirea dintre Lorenzo Sonego si legendarul Roger Federer , revenit pe zgura pariziana dupa un an de pauza.Intr-o alta disputa interesanta, italianul Marco Cecchinato il infrunta pe reprezentantul gazdelor, Nicolas Mahut, beneficiar al unui wild card pentru a accede pe tabloul principal.Site-ul Ziare.com va va tine la curent cu rezultatele notabile de la Roland Garros pe tot parcursul turneului.Primii romani sunt asteptati sa intre in concurs incepand de luni.M.D.