Propunerea facuta de Andy Murray pentru impartirea banilor din tenis

Reluarea sezonului este prevazuta cel mai devreme la mijlocul lunii iulie, ceea ce lasa pe jucatorii slab cotati fara surse de subzistenta, pentru ca depindeau doar de castigurile din turnee.''Pentru jucatorii de pe locurile 250-300 in lume va fi o provocare adevarata. In ultimi ani au existat anumite imbunatatiri, dar probabil nu sunt suficiente. Uneori vezi cecul in bani pentru invingatorul unui Grand Slam si ajunge, desi nu stiu exact, cam pe la patru milioane de dolari. Ar putea fi folositi acesti bani mai bine si cheltuiti in primele tururi sau in tururile de calificare, sau pentru a creste premiile la turneele mai mici?'', a declarat, pentru CNN, Murray, care a strans in cariera lui peste 60 milioane dolari din premii. ATP si WTA , alaturi de Federatia internationala de tenis (ITF) si organizatorii celor patru Grand Slam-uri au anuntat in aceasta saptamana ca au creat un fond de ajutor care sa ajute jucatorii afectati de criza determinata de Covid-19.Murray isi fixase ca obiectiv revenirea in circuitul ATP cu prilejul turneului de la Miami din luna martie, dupa o perioada de recuperare dupa o alta problema la sold. Triplul campion de Grand Slam a alunecat intre timp pe locul 129 in clasamentul mondial.