Propunerea surprinzatoare facuta de presedintele turneului de la Madrid

"Trebuie fixat un termen limita pana la care ATP si WTA ar putea merge inainte de a declara un an competitional anulat. Il stergem din calendar si incepem din nou. Ceea ce ar trebui facut este sa oprim totul la data de 31 decembrie 2019 si sa reluam anul competitional incepand cu 1 ianuarie 2021. Atunci nu ar mai exista puncte care sa fie distribuite", a spus Tsobanian intr-un interviu publicat marti de L'Equipe.El a opinat ca in cazul in care si turneul de la Wimbledon (29 iunie-12 iulie) va fi anulat, atunci acesta ar fi reperul care ar indica faptul ca anul nu mai poate fi continuat."Acolo este templul tenisului, este de neatins. Daca si acest turneu este anulat, va insemna ca nimic nu mai este sigur", a spus Tsobanian.Mutua Madrid Open, turneu patronat de Ion Tiriac, se desfasoara in mod normal la inceputul lunii mai.Saptamana trecuta, organizatorii turneului de tenis de la Wimbledon, singurul dintre cele patru de Mare Slem ale sezonului care se disputa pe iarba, au anuntat ca vor studia "toate scenariile, inclusiv amanarea sau anularea", din cauza pandemiei de coronavirus, urmand sa aiba miercuri o "reuniune de urgenta".Anuntul a fost facut de All England Tennis Club, organizatorul turneului, care a precizat ca va "continua sa evalueze minutios toate scenariile pentru editia 2020 de la Wimbledon", fiind luata in calcul inclusiv posibilitatea ca turneul sa nu se mai dispute in acest an."Provocarea fara precedent pe care o reprezinta criza Covid-19 continua sa afecteze stilul nostru de viata in moduri pe care nu ni le-am putut imagina, iar gandurile noastre sunt alaturi de toti cei afectati in Regatul Unit si in intreaga lume", a comentat Richard Lewis, directorul executiv al All England Club.Turneul de la Wimbledon ar trebui sa se desfasoare, conform calendarului actual, intre 29 iunie si 12 iulie, iar pregatirile ar urma sa debuteze "la sfarsitul lunii aprilie", conform organizatorilor. Simona Halep este campioana en titre la Wimbledon.In urma cu doua saptamani, organizatorii turneului de la Roland Garros, prevazut intre 24 mai si 7 iunie, au anuntat spre surpriza generala reprogramarea sa in toamna, intre 20 septembrie si 4 octombrie.