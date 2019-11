Rafa Nadal castiga la Turneul Campionilor, dar tremura pentru calificarea in semifinale

Ziare.

Spaniolul s-a impus dupa doua ore si 52 de minute.Liderul mondial trebuie sa astepte insa finalul ultimului meci al grupei, dintre rusul Daniil Medvedev, locul 4 ATP, si germanul Alexander Zverev, locul 7 ATP, pentru a afla daca accede in penultimul act al competitiei, acest lucru fiind posibil in cazul unei victorii a lui Medvedev.Tsitsipas este deja calificat in semifinale, dar si Zverev pastreaza sanse, in detrimentul lui Nadal, in cazul unui succes in fata rusului care este deja eliminat.Din cealalta grupa, Bjorn Borg, s-au calificat in semifinale austriacul Dominic Thiem si elvetianul Roger Federer Turneul Campionilor este dotat cu premii totale in valoare de 9 milioane dolari.