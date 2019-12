Rasism in tenis: Un jucator s-a ascuns in tufisuri ca sa nu fie batut

Ziare.

Cel putin asta sustin doi tenismeni din Marea Britanie, care afirma ca se confrunta cu astfel de probleme."In Marea Britanie rasismul este putin mai intalnit decat in alte tari, dar asta nu inseamna ca nu e prezent sau ca trebuie ignorat.Prietenul meu aproape ca a fost batut din cauza culorii pielii. S-a ascuns in tufisuri ca sa scape", a spus britanicul Liam Brody, aflat pe locul 240 ATP , citat de GoTennis.La randul sau, si tenismenul Jay Clarke a sustinut ca rasismul este prezent in tenis."Nu am patit nimic grav, dar ma lovesc de rasism in fiecare zi", a comentat jucatorul de pe locul 154 ATP.C.S.