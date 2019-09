Reactia Elinei Svitolina cand a aflat ce porecla neasteptata i-au pus chinezii: Sper ca nu vorbiti serios

Ziare.

com

Prezenta intr-o conferinta de presa la Zhengzhou, Svitolina a aflat ca in China este cunoscuta sub numele "Micuta varza chinezeasca".Svitolina a avut un adevarat soc in momentul in care a aflat."Interesant. Foarte interesant. Varza chinezeasca? Dar ce inseamna asta?", a fost prima replica a Svitolinei.Jurnalistul chinez a incercat sa-i ofere o explicatie pentru care s-a ales cu aceasta porecla. "Inseamna ca pendulezi frumos pe teren, esti draguta si blanda", i-a transmis acesta."Sper ca nu vorbiti serios! Hai sa ne oprim aici. Este ceva foarte neasteptat pentru mine, as putea spune. E dragut sa ai porecle, am multi fani in China si in Asia in general, care imi ofera mici cadouri si toata atentia. Le multumesc si pentru aceasta porecla", a incheiat Svitolina.C.S.