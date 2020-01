Reactia lui Stefanos Tsitsipas dupa ce si-a lovit involuntar tatal (Video)

Ziare.

"S-a intamplat in mod accidental. Nu asta am intentionat asta. Am uitat imediat totul si am trecut peste asta. Sunt lucruri care se pot intampla. Nu am vrut sa fac asta. Lucrurile au scapat de sub control, din pacate", a declarat grecul."Poate va trebui sa raman in camera mea pentru trei zile, pedepsit de tatal meu", a adaugat el in gluma.In cursul partidei de marti, dupa ce a pierdut primul set la tiebreak, Tsitsipas a izbit de doua ori cu racheta in banca pe care statea tatal sau, ranindu-l la un brat pe acesta, care a fost complet luat prin surprindere de gestul fiului sau. Apostolos s-a ridicat imediat de pe banca si a plecat in tribune, unde a luat loc alaturi ceilalti membri ai echipei sale, in timp ce fiul sau a fost penalizat cu un punct de arbitrul de scaun, fiind apostrofat totodata de catre mama sa, Julia Apostoli.Adversarul sau, Nick Kyrgios, a declarat ca nu a vazut ceea ce s-a petrecut, dar i-a luat apararea grecului, afirmand ca nu ar trebui sa i se dea prea mare importanta incidentului."Nu am vazut ce s-a intamplat, dar nu cred ca a vrut sa-si loveasca tatal. Nu ar trebui sa dati o prea mare importanta acestui incident. Si eu am facut multe gesturi necugetate in momente de mare intensitate din timpul meciului. Este clar ca a fost un accident", a spus jucatorul de la antipozi.