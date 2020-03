Reactia lui Yevgeny Kafelnikov dupa ce a fost acuzat de blat

Ziare.

"Pur si simplu nu pot comenta asa ceva! Cine a zis asta, Bob sau Mike? Nici nu stiu cine a zis, ca seamana intre ei! Ma intalneam cu ei in vestiar, vorbeam.... Dar nu-mi aduc aminte sa fi spus asa ceva i nurma cu 17 ani. Nu pot intelege de ce fabuleaza", a spus Kafelnikov, conform GoTennis.Fratii Bob si Mike Bryan au sustinut in urma cu cateva saptamani ca rusul Yevgeny Kafelnikov le-a propus sa trucheze o partida disputata in 2003.Meciul la care fratii Bryan fac referire a fost finala de dublu a turneului de la Indian Wells din 2003.Bob Bryan afirma ca Yevgeny Kafelnikov, alaturi de colegul Wayne Ferreira, au venit si le-au promis ca ii vor lasa sa castige, cu conditia ca premiul sa fie impartit.Fratii Bryan spun ca au refuzat oferta si astfel s-a jucat pe bune, iar Kafelnikov si Ferreira s-au impus."In 2003 am ajuns in finala si am jucat cu Kafelnikov si Ferreira. Ne-au abordat si ne-au spus ca sunt foarte obositi si vor sa mearga acasa. Au spus ca ne lasa noua titlul, dar sa impartim banii. Am vorbit cu tatal nostru.Aveam 25 de ani si am decis ca trebuie sa castigam pe teren. Am refuzat oferta lor, am intrat si am luptat pentru victorie, dar am pierdut", a afirmat Bob Bryan, citat de GoTennis.In cele din urma, fratii Bryan au castigat turneul de la Indian Wells in 2013 si 2014.C.S.