Reactia tenismenului care risca sa ajunga la inchisoare dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus

Seyboth Wild a recunoscut ca a iesit din casa, insa a mentionat ca a evitat contactul cu alti oameni."Pe 15 martie, cand am avut primele simptome, m-am autoizolat in propria locuinta si am asteptat parerea medicilor. Doua zile mai tarziu nu am mai avut febra, am decis sa ma tratez singur impreuna cu familia.Nu am avut contact cu nimeni altcineva, doar ca am avut nevoie sa ies putin din casa, dar am luat toate masurile de precautie. Am folosit gel dezinfectant si nu am avut contact fizic cu nimeni", a transmis Thiago Seyboth Wild intr-un mesaj video.Politia din statul brazilian Parana a anuntat ca a inceput o ancheta dupa ce au aparut informatii conform carora Seyboth a parasit carantina inainte sa primeasca rezultatul. Olimpiadatododia noteaza ca politistii brazilieni au primit numeroase reclamatii conform carora Thiago Seyboth ar fi fost vazut pe strazile din Marechal Candido Rondon zilele trecute.Daca va fi gasit vinovat, el risca o pedeapsa cu inchisoarea de la o luna la un an.C.S.