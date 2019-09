Reactia unei tenismene de top, dupa ce antrenorul a demisionat: Ma va ucide ca scriu asta, dar vreau sa stiti ca il iubesc. Nu vreau sa te pierd

Ziare.

Satul de desele conflicte avute cu jucatoarea din Belarus, Tursunov a ales sa demisioneze, insa vestea a afectat-o profund pe Sabalenka.Intr-un mesaj emotionant publicat pe contul de Instagram, Sabalenka l-a rugat pe Tursunov sa se intoarca."Nu inteleg ce se intampla acum. Pare ca suntem amandoi nebuni! Intr-o zi totul merge bine si urmatoarea suntem gata sa ne omoram unul pe celalalt! Vreau doar sa stiti ca il iubesc pe Dmitry ca antrenor foarte mult! Am incredere in el mai multa decat am in oricine altcineva! Simt ca putem sa lucram impreuna si sa ne indeplinim obiectivele! Nu am nevoie de altcineva! La naiba, chiar am nevoie de tine, Dmitry! Dar imi trebuie acel Dmitry de la inceputul colaborarii noastre, inteligent, puternic si calm!Nu vreau sa te pierd! Inteleg ca suna de parca am fi un cuplu care a fost impreuna 30 de ani, dar cred ca relatiile dintre jucatoare si antrenori asa sunt! Dmitry probabil ma va ucide imediat dupa ce va citi ce am scris! Dar inainte de asta vreau sa-mi cer scuze! Scriu asta cu 15 minute inainte de miezul noptii, poate de asta sunt atat de multe emotii!", a scris Sabalenka pe Instagram.Aryna Sabalenka a fost eliminata in turul 2 de la US Open. Ea ocupa locul 13 in clasamentul WTA C.S.