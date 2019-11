Retragere de marca in tenis

Ziare.

Gemenii americani, in varsta de 41 ani, se vor opri asadar la New York, unde a inceput totul pentru ei, in 1995, cand au disputat primul lor turneu de Mare Slem, informeaza AFP.Ei au asteptat apoi opt ani pentru a castiga, la Roland Garros, primul dintre cele 16 trofee majore din cariera lor.Bob si Mike Bryan s-au mai impus inca o data la Internationalele Frantei, cucerind totodata de sase ori titlul la Australian Open, de trei ori la Wimbledon si de cinci ori la US Open.Ei mai au acum la dispozitie inca un sezon pentru a-si imbunatati palmaresul, care cuprinde pana cum 118 titluri in total, intre care 39 de categoria ATP Masters 1.000."Mike si cu mine am ales sa incheiem sezonul 2019 dupa US Open, chiar daca stiam ca avem toate sansele sa ne calificam la Turneul Campionilor. Dupa lungi discutii, am decis ca ar fi de preferat sa ne odihnim si sa ne intarim corpurile in vederea sezonului 2020, care va fi ultimul pentru noi in circuit", a precizat Bob Byran intr-un comunicat.Perechea americana, care a terminat zece sezoane in fruntea clasamentului ATP la dublu (438 de saptamani in total), a contribuit la victoria Statelor Unite in Cupa Davis, in 2007, cucerind totodata aurul olimpic la Londra, in 2012.