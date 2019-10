Retragere de marca in tenis: A fost ultimul meci al carierei mele

Ziare.

Ajuns la varsta de 35 de ani, Tisparevici a anuntat ca nu va mai juca tenis de acum inainte."A fost ultimul meci al carierei mele", a spus Tipsarevici dpa meciul cu Sugita, pierdut la Stockholm.El se va dedica familiei, dar va avea grija si de academia sa de tenis. De asemenea, Tipsarevici a mentionat ca incearca si o cariera in antrenorat.Tenismenul sarb a ajuns cel mai sus in clasament pe locul 8, in 2012. El a castigat si 4 turnee ATP in cariera.Tipsarevici se poate lauda ca a invins si fosti lideri mondiali precum Carlos Moya Marat Safin , Lleyton Hewitt, Juan Carlos Ferrero si Andy Roddick C.S.