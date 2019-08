Retragere de marca in tenisul mondial: "Am hotarat sa imi inchei cariera"

Ziare.

Tipsarevici a afirmat ca meciurile de Cupa Davis din acest an vor fi ultimele pentru el."Au fost 16 ani grozavi. Dupa ce m-am gandit la ce e important pentru mine in aest moment al vietii si la ce ma face fericit, am hotarat sa imi inchei cariera", a anuntat Tisparevici pe contul de Instagram.El se va dedica familiei, dar va avea grija si de academia sa de tenis. De asemenea, Tipsarevici a mentionat ca incearca si o cariera in antrenorat.Tenismenul sarb a ajuns cel mai sus in clasament pe locul 8, in 2012. El a castigat si 4 turnee ATP in cariera.Tipsarevici se poate lauda ca a invins si fosti lideri mondiali precum Carlos Moya Marat Safin , Lleyton Hewitt, Juan Carlos Ferrero si Andy Roddick C.S.