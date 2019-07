Revenire spectaculoasa in lumea tenisului feminin: O fosta jucatoare din Top 10 WTA s-a intors dupa o pauza de 10 luni!

Ziare.

com

Dupa o pauza de 10 luni, cauzata de o accidentare si o operatie la glezna dreapta, tenismena americana s-a calificat in turul doi al turneului de la San Jose cu o victorie categorica.In runda inaugurala, CoCo Vandeweghe, ajunsa pe locul 636 in ierarhia WTA dupa ce, la un moment dat, ocupa pozitia a 9-a, a invins-o pe Marie Bouzkova.A fost 6-2, 6-4 in favoarea americancei, dupa un joc care a durat o ora si 24 de minute.Pentru CoCo e prima victorie obtinuta in circuitul WTA in ultimele 14 luni!In runda urmatoare, tenismena in varsta de 27 de ani va da piept cu favorita numarul 2, bielorusa Aryna Sabalenka.I.G.