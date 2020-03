Revenire spectaculoasa in tenisul feminin: O jucatoare se intoarce dupa 2 ani de pauza

Ziare.

com

Ea s-a retras temporar dupa ce a devenit mama, insa acum este pregatita sa joace din nou, la varsta de 32 de ani.Nu se stie care este primul turneu la care va participa, avand in vedere situatia dificila din circuitul feminin in momentul de fata, pe fondul pandemiei de coronavirus.Cel mai bun rezultat din cariera Pironkovei este semifinala pe care a disputat-o la Wimbledon 2010. Ea mai are in palmares un sfert de finala la Roland Garros 2016.Bulgaroaica a castigat in cariera peste 4.4 milioane de dolari.In clasamentul WTA a ajuns cel mai sus pe locul 31, in septembrie 2010.C.S.