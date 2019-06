Rezultat neasteptat la Eastbourne: Inca o jucatoare din top 10 WTA a fost eliminata

Ziare.

Fosta campioana de la US Open a fost invinsa in turul doi de letona Jelena Ostapenko (35 WTA ).Stephens, favorita 7 de la Eastbourne, a pierdut in trei seturi, scor 6-1, 0-6, 3-6.Meciul a durat o ora si 31 de minute, iar Ostapenko a jucat totul pe cartea atacului si a riscat mult.In optimile de finala, Ostapenko se va duela cu invingatoarea dintre Belinda Bencici si Ekaterina Alexandrova.C.S.