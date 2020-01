Rezultatele complete din a doua zi de concurs la ATP Cup 2020. Favoritele competitiei au convins

Ziare.

com

Nadal, liderul clasamentului mondial, a dispus in doua seturi, 6-3, 7-5, sambata la Perth, de georgianul Nikoloz Basilasvili, dupa ce Roberto Bautista il spulberase pe compatriotul acestuia Alex Metreveli (6-0, 6-0). Spania conduce astfel cu 2-0 inaintea partidei de dublu cu Georgia, contand pentru Grupei B.Djokovic, numarul 2 mondial, l-a invins tot in doua seturi, ambele castigate la tiebreak, 7-6 (7/5), 7-6 (8/6), pe sud-africanul Kevin Anderson, in cadrul unei partidei din cadrul Grupei A a ATP Cup, disputata la Brisbane.Djokovic a oferit cu aceasta ocazie a doua victoriei Serbiei in confruntarea cu Africa de Sud, dupa cea obtinuta in meciul inaugural de Dusan Lajovic in fata lui Lloyd Harris (3-6, 7-6, 6-3).Tot sambata, la Sydney, croatul Borna Coric, numarul 28 mondial, a reusit sa se impuna in trei seturi, 7-6 (7/4), 2-6, 6-3, in fata austriacului Dominic Thiem, al patrulea jucator al lumii. Croatia conduce cu 2-0 in duelul cu Austriei, din Grupei E, Marin Cilic invingandu-l la randul sau, cu 6-7 (4/7), 6-4, 6-4, pe austriacul Dennis Novak.Alte rezultate:Grupa AFranta - Chile 2-1Benoit Paire (Franta) -Nicolas Jarry (Chile) 6-7 (3/7), 6-3, 6-3Gael Monfils (Franta) - Cristian Garin (Chile) 6-3, 7-5Nicolas Jarry/Cristian Garin (Chile) - Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin (Franta) 7-5, 6-2Grupa BJaponia - Uruguay 3-0Go Soeda (Japonia) - Martin Cuevas (Uruguay) 6-1, 6-3Yoshihito Nishioka (Japonia) - Pablo Cuevas (Uruguay) 6-0, 6-1Toshihide Matsui/Ben McLachlan (Japonia) - Ariel Behar/Pablo Cuevas (Uruguay) 7-6 (7/5), 6-4.Grupa EArgentina - Polonia 2-1Guido Pella (Argentina) - Kamil Majchrzak (PoloniaL) 6-2, 2-6, 6-2Hubert Hurkacz (Polonia) - Diego Schwartzman (Argentina) 4-6, 6-2, 6-3Maximo Gonzalez/Andres Molteni (Argentina) - Hubert Hurkacz/Lubasz Kubot (Polonia) 6-2, 6-4