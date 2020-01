Rezultatele complete din prima zi de concurs la ATP Cup 2020. Bulgaria a realizat marea surpriza in ultima partida

Ziare.

com

Locul 6 mondial, Tsisipas a fost invins de Denis Shapovalov din Canada (15 mondial ATP), scor 6-7, 6-7, dupa un meci foarte strans, incheiat in doua ore si 5 minute.Era deja meciul doi din partida Grecia - Canada de la ATP Cup, meci castigat de canadieni deja, care aveau atunci 2-0, dupa ce in prima partida Auger-Alliasime trecuse de mult mai putin cunoscutul Pervolarakis, scor 6-1, 6-3.Norvegia a trecut de SUA cu 2-1 in grupa D a ATP Cup 2020, chiar daca totul incepuse bine si normal pentru americani, dupa succesul de la debut al lui Taylor Fritz, 32 ATP, in fata lui Viktor Durasovici, 322 in lume, scor 6-2, 6-2.Meciul de dublu a fost cel care a decis intalnirea, Durasovici si Ruud trecand de cuplul american Ram si Krajicek, scor 4-6, 6-3, 10-5.In fine, Bulgaria, ajutata enorm de Grigor Dimitrov, fost castigator la Turneul Campionilor, a trecut de Marea Britanie cu 2-1, dupa un meci de dublu in care Dimitrov a avut alaturi un jucator care nu este intre primii 600 de tenismeni ai lumii, Lazarov.Murray si Salisbury au avut cateva mingi de meci consecutive ratate in super tiebreakul decisivului, bulgarii au intors insa splendid si au castigat cu 11-9, aducand primele 2 puncte in clasament.Rezultatele din ATP Cup dupa meciurile de vineri:Belgia - Republica Moldova 3-0Steve Darcis (Belgia) - Alexander Cozbinov (Moldova) 6-4, 6-7 (4/7), 7-5David Goffin (Belgia) - Radu Albot (Moldova) 6-4, 6-1Sander Gille/Joran Vliegen (Belgia) - Radu Albot/Alexander Cozbinov (Moldova) 6-7 (5/7), 7-6 (7/4), 11-9Bulgaria - Marea Britanie 2-1Cameron Norrie (Marea Britanie) - Dimitar Kuzmanov (Bulgaria) 6-2, 3-6, 6-2Grigor Dimitrov (Bulgaria) - Daniel Evans (Marea Britanie) 2-6, 6-4, 6-1Grigor Dimitrov/Aleksandar Lazarov (Bulgaria) - Jamie Murray/Joe Salisbury (Marea Britanie) 7-6 (7-5), 6-7 (2-7), 11-9Canada - Grecia 3-0Felix Auger-Aliassime (Canada) - Michail Pervolarakis (Grecia) 6-1, 6-3Denis Shapovalov (Canada) - Stefanos Tsitsipas (Grecia) 7-6 (8-6), 7-6 (7/4)Denis Shapovalov/Felix Auger (Canada) - Petros Tsitsipas/Michail Pervolarakis (Grecia) 6-2, 6-3Germania - Australia 0-3Jan-Lennard Struff (Germania) - Nick Kyrgios (Australia) 4-6, 4-6Alexander Zverev (Germania) - Alex de Minaur (Australia) 6-4, 6-7 (3/7), 2-6Kevin Krawietz/Andreas Mies (Germania) - Chris Guccione/John Peers (Australia) 3-6, 4-6Norvegia - SUA 2-1Taylor Fritz (SUA) - Viktor Durasovic (Norvegia) 6-2, 6-2Casper Ruud (Norvegia) - John Isner (SUA) 6-7 (3/7), 7-6 (12/10), 7-5Casper Ruud/Viktor Durasovic (Norvegia) - Rajeev Ram/Austin Krajicek (SUA) 4-6, 6-3, 10-5Rusia - Italia 3-0Karen Hacianov (Rusia) - Stefano Travaglia (Italia) 7-5, 6-3Daniil Medvedev (Rusia) - Fabio Fognini (Italia) 1-6, 6-1, 6-3Karen Hacianov/Daniil Medvedev (Rusia) - Simone Bolelli/Paolo Lorenzi (Italia) 6-4, 6-3Intregul turneu este televizat pe EuroSport.