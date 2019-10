Rezultatele inregistrate in ziua a doua de la Turneul Elitelor: Doua jucatoare au fost deja eliminate

Ziare.

Dupa infrangerile suferite marti, Donna Vekic si Maria Sakkari au fost invinse din nou si au parasit, astfel, competitia din China, dotata cu premii in valoare totala de 2.5 milioane de dolari.- Maria Sakkari 6-2, 3-6, 6-1 (Grupa Rose)Donna Vekic -6-7 (8), 2-6 (Grupa Azalea)- Alison Riske 6-4, 6-4 (Grupa Camellia)La Turneul Elitelor de la Zhuhai (China) participa cele mai bune 11 jucatoare de la locul 9 in jos plus beneficiara unui wild card, acestea fiind impartite in patru grupe de cate 3.Prima clasata din fiecare grupa se califica in semifinale.Serena Williams, Johanna Konta, Marketa Vondrousova, Angelique Kerber, Amanda Anisimova, Sloane Stephens si Anett Kontaveit au refuzat, insa, participarea.I.G.