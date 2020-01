Rezultatele inregistrate luni la Adelaide: Iata cum s-au descurcat Kerber, Bencic si Kenin

Ziare.

Favoritele si-au patrat statutul si n-am avut parte de rezultate surprinzatoare in aceasta prima zi:- Anett Kontaveit 6-2, 6-4Yulia Putintseva -6-7 (4), 2-6Anastasija Sevastova -6-4, 1-6, 3-6- Daria Kasatkina 6-4, 6-4- Aliasksandra Sasnovich 6-3, 6-2Viktorija Golubic -0-6, 4-6- Timea Babos 7-5, 6-3Qiang Wang -1-6, 3-6Simona Halep va debuta direct in turul doi maine, de la ora 10:00 - ora Romaniei, contra australiencei Ajla Tomljanovic.Toate meciurile reprezentantei noastre vor fi transmise in direct de site-ul Ziare.com.I.G.