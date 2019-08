Roger Federer si Rafael Nadal au castigat alegerile: Functiile pe care le vor ocupa cei doi

Ziare.

Cei doi tenismeni, alaturi de austriacul Jurgen Melzer, au fost alesi de catre colegii lor pentru a-i inlocui in consiliul prezidat de sarbul Novak Djokovic, pe olandezul Robin Haase, britanicul Jamie Murray si ucraineanul Serghei Stahovski, care au demisionat inaintea turneului de la Wimbledon , la finele lunii iunie."Am decis sa fim impreuna", a declarat Nadal in cursul unei conferinte de presa pe care a sustinut-o joi seara, dupa calificarea sa in sferturile de finala la Montreal."Eu nu voi fi singur, el nu va fi singur. Impreuna putem avea o anumita greutate si sa ajutam acest sport sa mearga, sper eu, in directia cea buna", a adaugat spaniolul."Novak este acolo de un timp, noi am fost acolo inainte. Este un lucru bun ca jucatorii sa fie implicati in ceea ce se petrece in sportul lor", a mai spus Nadal.Presedinte al acestui sindicat al jucatorilor, Djokovic incearca sa intareasca structura de guvernanta din tenisul masculin, ATP, pentru a oferi mai multa putere jucatorilor, sa redistribuie mai multi bani si sa limiteze puterea turneelor, in special a Masters-urilor 1.000.In acest scop, actualul numar mondial actioneaza uneori brutal. Ultima sa "victima" a fost chiar presedintele ATP, britanicul Chris Kermode, constrans sa plece la finele anului 2019, dupa un vot al consiliului AFP, la inceputul lunii martie, unde cei trei reprezentanti ai jucatorilor au facut bloc impotriva sa, votul acestora fiind influentat de Djokovic, conform observatorilor.Rafael Nadal considera ca "sunt multe lucruri de facut" si a promis ca a acceptat aceasta misiune pentru a-si putea aduce contributia la rezolvarea acestora."Opinia pe care o voi oferi va fi a unuia care este de peste 15 ani in circuit. Pot probabil sa arunc o lumina diferita asupra modului in care trebuie sa fie jocul sau a imbunatatirilor care pot fi aduse. Pe parcursul carierei noastre, Roger si cu mine am acordat atentie evolutiei sportului nostru. Inca mai sunt multe de facut si vrem sa fim implicati. De aceea ne-am intors", a conchis el.