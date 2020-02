Romancele Gabriela Ruse si Jaqueline Cristian au cucerit un trofeu ITF in Franta

Ziare.

com

Ruse si Cristian au castigat dupa doua ora si 5 minute de joc.Ruse si Cristian, convocate in premiera la echipa de Fed Cup a Romaniei, pentru meciul cu Rusia, din 7-8 februarie (Cluj-Napoca), din play-off-ul competitiei, castigasera in semifinale contra principalelor favorite, Iana Sizikova (Rusia)/Nina Stojanovic (Serbia).Acesta este al doilea titlu ITF castigat impreuna de Ruse si Cristian, dupa cel obtinut la Arad (10.000 dolari) in august 2015. Cristian a obtinut la Andrezieux-Boutheon cel mai important titlu al sau la dublu, in timp ce pentru Ruse e al doilea, dupa cel castigat in 218 la Montreux (60.000 dolari), alaturi de Andreea Mitu Jaqueline Cristian a pierdut in optimi la simplu, iar Gabriela Ruse, in primul tur.