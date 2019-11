Rusia, cu un pas in finala Cupei Davis

Ziare.

Rublev, fost lider mondial ATP la juniori, s-a impus in partida cu Vasek Pospisil, scor 6-4, 6-4, dupa un meci care a durat o ora si 27 de minute.Rusul este pe locul 23 in lume, in timp ce canadianul ocupa pozitia cu numarul 150.In a doua partida a intalnirii, se vor duela tinerii Kharen Khachanov si Denis Shapovalov, partida care va incepe pe complexul lui Ion Tiriac de la Caja Magica, cu incepere de la ora 13.40.Partida se termina atunci cand o echipa ajunge la doua victorii.In a doua semifinala se vor intalni de la 18.30 gazda Spania si Marea Britanie a lui Andy Murray Cupa Davis , competitie infiintata in 1900, s-a schimbat radical dupa o idee a fundasului celor de la FC Barcelona , Pique, care a redenumit proiectul in Davis Cup Finals, un turneu disputat an de an intr-o singura saptamana, cu 18 echipe la start.Rusia are 2 trofee in istoria sa in Cupa Davis, ultimul cucerit in 2006.