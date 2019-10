Rusul Daniil Medvedev, primul finalist al Mastersului de la Shanghai. A trecut de invingatorul lui Djokovici

Ziare.

Fostul finalist de la US Open l-a invins pe grec in doua seturi, scor 7-6, 7-5, dupa o ora si38 de minute de joc.A fost o partida pe muchie de cutit, intre favoritii 3 si 6 de la Shanghai, cele doua semifinale fiind unele poate surprinzatoare, cu toti cei 4 jucatori fiind sub 24 de ani, lucru care nu s-a mai intamplat de 20 de ani in vreun turneu Masters 1000 ATP.Federer si Djokovici au fost eliminati vineri in sferturi de catre Zverev si Tsisipas.Medvedev tocmai a jucat finala la US Open si ajunge astfel la a sasea finala consecutiva pe care o bifeaza in turneele ATP.Este a cincea victorie a rusului in meciurile cu tanarul grec de 21 de ani (7 ATP).In a doua semifinala se vor intalni in China Alexander Zverev si Matteo Berrettini.Locul 4 ATP il ocupa Daniil, ambii jucatori fiind totusi calificati la Turneul Campionilor de la Londra din luna noiembrie.Opt victorii la rand cu 2-0 la seturi are jucatorul din Rusia in circuitul ATP.