S-a stabilit campioana turneului feminin de la Brisbane

Sportiva din Cehia s-a impus dupa un meci de mare lupta in duelul cu Madison Keys (13 WTA ).Ocupanta locului 2 WTA a castigat cu 6-4, 4-6, 7-5, la capatul unui meci ce a durat 2 ore si 10 minute.Surprinzator, Keys a reusit mai multi asi in acest meci decat Pliskova, dar diferenta s-a facut pe al doilea serviciu.In urma acestui rezultat, Pliskova si-a consolidat locul 2 in clasamentul WTA.C.S.