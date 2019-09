S-a stabilit finala turneului de la Zhengzhou

Ziare.

com

Martic, ce are 28 de ani, a castigat un singur turneu in cariera sa, la sfarsitul lui aprilie, la Istanbul, pe zgura.Adversara sa in finala de la Zhengzhou va fi jucatoarea ceha Karolina Pliskova , 27 de ani, locul 2 mondial, ce a eliminat-o in semifinale pe australianca Ajla Tomljanovic (46 WTA), 6-3, 6-2.Pliskova va juca a cincea sa finala in acest sezon, dupa cea pierduta la Miami si cele castigate la Brisbane, Rome si Eastbourne.Finala turneului de la Zhengzhou va avea loc duminica.