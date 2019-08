S-a stabilit prima semifinalista de la Rogers Cup dupa o surpriza uriasa

Ziare.

Ocupanta locului 29 in clasamentul WTA a invins-o in sferturile de finala pe Elina Svitolina, favorita numarul 6.Scorul final a fost 7-6 (2), 6-4, dupa un meci ce a durat aproape doua ore.Kenin a servit mai bine in aceasta partida, in timp ce Svitolina a comis mai multe greseli nefortate.In semifinale, Sofia Kenin o va intalni pe invingatoarea dintre Bianca Andreescu si Karolina Pliskova Semifinalele de la Rogers Cup vor avea loc sambata.C.S.