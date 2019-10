S-au stabilit primele jucatoare calificate la Turneul Elitelor

Ziare.

Acestea sunt Aryna Sabalenka, Johanna Konta, Sofia Kenin, Madison Keys si Petra Martic.Turneul Elitelor este competitia organizata in luna octombrie pentru jucatoarele care nu se califica la Turneul Campioanelor 11 jucatoare participante sunt ocupantele locurilor 9-19, in timp ce ultima se califica prin intermediul unui wild card.Cele 12 jucatoare sunt impartite in patru grupe de cate trei, iar castigatoarele se califica in semifinale.Anul trecut, competitia a fost castigata de Ashleigh Barty Turneul Elitelor 2019 va avea loc intre 22 si 27 octombrie la Zhuhai.C.S.